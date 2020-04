© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, rivolge il suo "in bocca al lupo a Carlo Bonomi per l'importante designazione ai vertici di Confindustria". Il ruolo dell'impresa, "mai come oggi, è decisivo per portare il Paese fuori dall'emergenza sanitaria. Il tessuto sociale - conclude la parlamentare su Twitter - ha bisogno di corpi intermedi responsabili e coraggiosi".(Rin)