Coronavirus: assessore Roma, stimiamo 80 mila domande buoni spesa, record italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stimiamo che a Roma le domande accolte per i buoni spesa saranno 80 mila. Lo ha riferito questa mattina nel corso della commissione capitolina Trasparenza Veronica Mammì, assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale. "A ieri sera ne sono stati consegnati circa 13 mila: 6 mila su app, 5 mila buste con ticket cartacei in distribuzione da polizia locale, e 2 mila. Ne sono arrivate circa 100 mila: molte sono doppie, triple o addirittura quadruple o fatte da persone che non hanno i requisiti", ha spiegato Mammì che ha poi aggiunto: "Stimiamo che le domande accolte saranno circa il 25 per cento, tra le 70 e le 80 mila, un dato non paragonabile a nessun comune italiano: a Palermo sono circa 20 mila domande, come a Torino, e Napoli. Ciononostante, siamo stati comunque tra i primi a partire con la procedura e l'erogazione dei buoni. Se le domande saranno 70-80 mila con i fondi di protezione civile (15 milioni ndr) e quelli regionali (7 milioni ndr) dovremmo riuscire a coprire tutto", ha concluso l'assessore. (Rer)