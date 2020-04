Colombia: minore ucciso in scontro a fuoco tra esercito e dissidenza Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minore di 14 anni, appartenente a una comunità indigena, è morto in Colombia in uno scontro a fuoco tra militari dell’esercito e dissidenti delle Farc. Il giovane, riferisce l’emittente “Rcn”, è stato raggiunto da una pallottola alla testa mentre si trovava nel patio della sua casa. Gli scontri sono avvenuti nel municipio di Toribio, nel dipartimento del Cauca. L’organizzazione indigena Acin (Asociacion de Cabildos Indigenas del Norte del Cauca) ha condannato quanto avvenuto e ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco bilaterale di tutti gli attori armati nel contesto della quarantena decretata per contenere la pandemia del nuovo coronavirus. (segue) (Mec)