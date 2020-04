Colombia: minore ucciso in scontro a fuoco tra esercito e dissidenza Farc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana le Nazioni Unite hanno denunciato una "epidemia di violenza" in Colombia, nonostante le misure di quarantena adottate per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. "Proprio come gli attori colombiani si stanno unendo per affrontare la pandemia, è imperativo per tutti gli attori porre fine all'epidemia di violenza contro leader sociali, difensori dei diritti umani ed ex combattenti”, ha affermato Carlos Ruiz Massieu, capo della missione Onu nel paese, durante una riunione in videoconferenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Secondo Ruiz Massieu almeno sei omicidi sono stati registrati nelle ultime settimane. (segue) (Mec)