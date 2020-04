Colombia: minore ucciso in scontro a fuoco tra esercito e dissidenza Farc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto denunciato dall’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace colombiano (Indepaz) almeno 71 leader sociali e difensori dei diritti umani e 20 ex combattenti delle Farc sono stati assassinati nel 2020 in Colombia. Secondo l’istituto, che ha pubblicato una lista dei nomi delle vittime, la maggior parte degli omicidi è avvenuta nel mese di gennaio. Sette sono stati registrati dopo il 24 marzo, ovvero durante il periodo di quarantena imposto dal presidente Ivan Duque per tenera di contenere la diffusione del nuovo coronavirus nel paese. (segue) (Mec)