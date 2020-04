Colombia: minore ucciso in scontro a fuoco tra esercito e dissidenza Farc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma degli accordi di pace tra governo e Farc nel 2016 ha provocato un'ondata di violenza dovuta in particolare agli scontri tra gruppi armati rivali per il controllo del territorio. Secondo stime di Indepaz dalla firma dell'accordo di pace al 28 febbraio 2020 sono stati assassinati in Colombia 817 leader sociali e difensori dei diritti umani. Già lo scorso 15 gennaio il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva espresso la sua “seria preoccupazione” per i ripetuti omicidi in Colombia di leader sociali ed ex combattenti delle Farc e ha chiesto “azioni effettive” per migliorare la sicurezza. Occorre, si legge nella dichiarazione, “che i responsabili siano assicurati alla giustizia e che vengano prese misure efficaci per migliorare la sicurezza, anche estendendo la presenza integrata dello stato e della sicurezza alle aree colpite dal conflitto". (segue) (Mec)