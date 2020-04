Colombia: minore ucciso in scontro a fuoco tra esercito e dissidenza Farc (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme anche sugli omicidi degli ex combattenti delle Farc che hanno aderito all'accordo di pace. Secondo quanto denuncia il partito Farc, nato dalle ceneri dell'omonima guerriglia, ad oggi sono almeno 191 gli ex combattenti uccisi dalla firma dell'accordo di pace. Secondo stime Onu nel 2019 sono stati assassinati 77 ex combattenti delle Farc; un dato che fa del 2019 l’anno più violento per gli ex guerriglieri dalla firma dell’accordo di pace con il governo, nel novembre 2016. (segue) (Mec)