- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, responsabile del settore Impresa di Fd'I fa, in una nota, gli "auguri di buon lavoro a Carlo Bonomi, designato presidente di Confindustria. Avrà un compito difficilissimo nel sostenere in questa fase decisiva il valore della impresa produttiva, che oggi più che mai è il vero motore della nazione". (Com)