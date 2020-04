Lavoro: sindacati, Accordo nazionale con Abi su misure a sostegno di Cura Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna tra i segretari generali delle organizzazioni sindacali di settore e Abi (Associazione bancaria italiana) si è proceduto alla sottoscrizione di un Accordo nazionale nell’ambito delle misure messe in campo a sostegno del lavoro dal dl n. 18 del 17 marzo 2020. Lo riferiscono le sigle sindacali Fabi-First-Cisl-Fisac Cgil-Uilca-Unisin in una nota. Fermo restando l’utilizzo del lavoro agile come principale misura straordinaria emergenziale, si è convenuto di utilizzare anche il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà di settore ex art 5, co 1, lett a) punto 2 del D.I n 83486 del 2014 per tutto il personale in servizio al 23 Febbraio 2020 e su tutto il territorio nazionale. Il ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà di settore, con causale Covid-19 nazionale, nel rispetto nella normativa nazionale potrà essere attivata per i periodi a far data dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, per un massimo di 9 settimane. (segue) (Com)