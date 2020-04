Lavoro: sindacati, Accordo nazionale con Abi su misure a sostegno di Cura Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sottoscritto ribadisce la neutralizzazione nel ricorso alla prestazione ordinaria del Fondo di tutti gli effetti sul rapporto di lavoro, a titolo esemplificativo, contribuzione previdenziale ed integrativa, fondo sanitario integrativo non ultimo maturazione dei retei ferie etc. Si precisa - continua la nota - che l’accesso alla prestazione ordinaria del Fondo di solidarietà di settore avverrà senza pregiudizio e nucomento alla retribuzione che dunque avverà senza nessun aggravio aggiuntivo a carico delle lavoratrici e dei lavoratori. L’attivazione della procedura come da allegato al verbale di Accordo sarà rimessa alle Aziende/Gruppi. Ancora una volta il settore ha elaborato con senso di responsabilità e attenzione una risposta a tutela delle lavoratrici e lavoratori rispetto a questa fase inedita per tutte e tutti. (Com)