Scuola: Califano (Pd), bene Regione Lazio, tutelate esigenze famiglie e mamme lavoratrici

- Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano, in una nota, commenta lo stanziamento di fondi approvato dalla Giunta del Lazio a favore degli asili. "Sono davvero felice che oggi la giunta regionale abbia ascoltato il grido d'allarme arrivato da un importantissimo comparto della nostra regione, quello dei nidi, sia pubblici che convenzionati - dichiara - i quali non potevano accedere agli strumenti previsti dall' art. 48 del Decreto-legge 17 marzo 2020 sull'emergenza Covid-19 e rischiavano per questo, senza un sostegno concreto da parte della Regione Lazio di scomparire, arrecando un danno enorme a tantissime famiglie. Si tratta di uno stanziamento fondamentale che va a tutelare un servizio oggi centrale soprattutto per le mamme lavoratrici della nostra Regione che proprio in questo sistema misto trovano quotidianamente un importante sostegno. Bene così". (Com)