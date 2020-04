Coronavirus: Di Stefano (Sesto S. Giovanni) scrive al governo, 10 miliardi per Comuni e poteri speciali ai sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, è primo firmatario di una lettera sottoscritta da quasi 70 sindaci lombardi e inviata al governo per chiedere interventi rapidi e concreti a favore dei Comuni impegnati nella gestione dell'emergenza coronavirus. "In questa fase molto difficile – spiega Di Stefano – come sindaci siamo ogni giorno in prima linea sul territorio per coordinare la macchina amministrativa facendoci carico dei problemi di natura sanitaria, sociale ed economica, ma nonostante la grande efficienza che da sempre ci contraddistingue i 400 milioni di euro di buoni spesa messi a disposizione dal governo per le famiglie più bisognose non sono per nulla sufficienti. Sono solo una piccola parte di quello che il governo dovrebbe stanziare, perché sui nostri territori abbiamo richieste molto superiori rispetto all'offerta. E questo aspetto non può e non deve essere ignorato". Nella lettera inviata al presidente del Consiglio, i sindaci chiedono al governo lo stanziamento immediato di 10 miliardi di euro da aggiungere alle attuali risorse stanziate per il fondo di solidarietà comunale. Chiedono inoltre l'istituzione urgente da parte dello Stato di un fondo che possa coprire integralmente la spesa che i Comuni sostengono per l'inserimento nelle strutture dei minori affidati dai giudici ai sindaci, al fine di consentire ai Comuni di liberare risorse proprie da destinare ad azioni di rilancio dell'economia locale e di sostegno diretto per chi è in difficoltà a causa dell'emergenza; l'istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo da destinare direttamente ai Comuni per sostenere i servizi di educazione e istruzione per l'infanzia, a gestione diretta da parte dei Comuni stessi, in questo momento in grande difficoltà a seguito della sospensione delle attività e dell'incasso delle rette a fronte di spese fisse e continuative, con il rischio di non poter riaprire a settembre. (segue) (com)