Coronavirus: Di Stefano (Sesto S. Giovanni) scrive al governo, 10 miliardi per Comuni e poteri speciali ai sindaci (2)

- Al governo i primi cittadini chiedono anche di prevedere l'utilizzo anche integrale, nel 2020, dei proventi delle concessioni edilizie e delle alienazioni dei beni patrimoniali dell'ente, sia in parte corrente che in parte investimenti; provvedimenti urgenti per una reale rinegoziazione dei mutui dei Comuni che prevedano la sospensione dei pagamenti delle rate relative alle annualità 2020-2021- 2022, da corrispondere oltre la scadenza del mutuo stesso; rapidi interventi normativi per portare al 30 per cento il fondo crediti di dubbia esigibilità, con la previsione che l'eventuale disavanzo che potrebbe crearsi sul bilancio 2020-2021- 2022 possa essere ripartito con l'adozione di un piano di rientro trentennale; l'urgente emanazione di specifiche norme che prevedano poteri speciali per i sindaci per velocizzare e far ripartire tutti i cantieri, rilanciare l'economia locale e rafforzare la sicurezza pubblica sui territori. "Ci rivolgiamo al presidente Conte e al governo – chiude Roberto Di Stefano – per essere messi nella condizione di avere gli strumenti necessari e sufficienti per tutelare la coesione sociale e per essere protagonisti della fase 2. Auspichiamo che vengano accolte le nostre richieste e che il governo proceda all'adozione di un decreto legge d'urgenza per emanare tutte le disposizioni normative necessarie". (com)