Milano: trovato in moto con della cocaina in tasca, denunciato per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i servizi di controllo per il rispetto della normativa emergenziale, il personale delle volanti del Commissariato di Gallarate ha denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantenne italiano, pregiudicato, trovato in possesso di diversi grammi di cocaina. Fermato a bordo del proprio motoveicolo, nonostante la sua presenza in strada fosse legittima, da subito ha mostrato segni di nervosismo, che hanno creato non pochi sospetti agli agenti, confermati pochi istanti dopo quando l’uomo è stato notato celare goffamente dietro la schiena un involucro di carta stagnola contenente della presunta sostanza stupefacente. Il successivo accertamento effettuato presso gli Uffici di Polizia mediante narcotest ha permesso infatti di appurare trattarsi di cocaina. Durante la serata inoltre, su segnalazione di un cittadino, che ha riferito della presenza di un gruppo di giovani in strada con musica ad alto volume, sono stati sanzionati tre giovani intenti ad armeggiare intorno ad un veicolo posteggiato sulla pubblica via, in spregio alla normativa emergenziale che impone la permanenza presso il proprio domicilio. I ragazzi, non residenti in quella via, giustificatisi con il fatto di stare effettuando dei lavori di riparazione all’auto di uno di loro, hanno creato di fatto con il loro comportamento un “assembramento di persone” assolutamente non giustificato, sanzionato ai sensi dell’art. 4 comma 1 DL 19/2020. (Com)