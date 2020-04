Tunisia: prestito dell’Fmi aumenta la disponibilità di valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve nette in valuta estera della Tunisia sono salite a quasi 23 miliardi di dinari, equivalenti a circa 131 giorni di importazioni. Lo ha reso noto la Banca centrale tunisina (Bct), precisando che le riserve hanno raggiunto per l’esattezza quota 22,326 miliardi di dinari, corrispondenti a 7,11 miliardi di euro. Questo aumento delle attività nette in valuta estera è dovuto al prestito di 750 milioni di dollari (689 milioni di euro o 2,167 miliardi di dinari tunisini) ottenuto dalla Tunisia dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per sostenere l'economia durante la crisi sanitaria globale del coronavirus. “Si tratta di uno strumento di finanziamento rapido al fine di fornire assistenza finanziaria a tutti i paesi membri dell'istituzione e che necessitano di un sostegno urgente per riequilibrare la bilancia dei pagamenti", ha affermato l’istituto finanziario sul suo sito ufficiale. (Tut)