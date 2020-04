Coronavirus: Albania, numero dei contagi sale a 518, un decesso nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi 24 casi positivi al nuovo coronavirus sono stati confermati nelle ultime 24 ore in Albania, facendo salire a 518 il numero complessivo dei contagiati. Lo ha reso noto il ministero della Sanità albanese, secondo il quale questa mattina si è registrato un altro decesso all'ospedale delle malattie infettive di Tirana. Si tratta di una donna di 64 con patologie pregresse la quale ha subito un arresto cardio-respiratorio. Sono 26 in tutto le vittime del coronavirus nel paese. Tra i nuovi casi sei membri del personale sanitario, facendo salire a 58 il numero dei medici e degli infermieri contagiati, di cui circa 40 sono ormai guariti. In totale il numero delle persone guarite è di 277. I dati aggiornati rivelano un calo dei ricoverati, 43 pazienti di cui tre in grave stato di salute e altri sette in terapia intensiva.(Alt)