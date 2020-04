Coronavirus: assessore Roma, per ora 4 milioni buoni spesa, metà via app e metà cartacei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le domande per i buoni spesa sono state presentate al 50 per cento in modalità cartacea e al 50 per cento via app. Questa modalità velocizza ancora di più il procedimento di erogazione dei buoni, perché quelli via app vengono accreditati direttamente lì dall'azienda senza bisogno della consegna fisica". Lo ha riferito questa mattina nel corso della commissione capitolina Trasparenza Veronica Mammì, assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale. Mammì ha poi spiegato la ragione dell'utilizzo dei buoni spesa: "Il vantaggio è che sono tracciabili e facilmente rendicontabili: sono 800 gli esercizi commerciali accreditati, generi alimentari e prodotti igenici dove possono essere utilizzati. Per adesso abbiamo speso 4 milioni per l'erogazione dei ticket, ma il dato varia ovviamente di giorno in giorno con la lavorazione delle domande". (Rer)