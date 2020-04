Confindustria: Bonometti (Lombardia), compattezza e responsabilità per risollevare sorti Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confindustria Lombardia augura buon lavoro a Carlo Bonomi per la designazione a Presidente di Confindustria. La presidenza Bonomi ha di fronte a sé una serie di sfide epocali e il sistema confindustriale lombardo garantirà tutto il supporto necessario per affrontarle e vincerle. Con Bonomi l'industria italiana inizia una nuova stagione all'insegna del cambiamento". Così Marco Bonometti, Presidente di Confindustria Lombardia, commenta in una nota la designazione di Carlo Bonomi a Presidente di Confindustria. "La gestione responsabile del post emergenza Covid-19 nelle aziende, - prosegue bonometti - il supporto alle imprese duramente colpite dal lockdown nella più profonda crisi economica dalla Seconda Guerra Mondiale, la definizione delle nuove priorità del sistema industriale italiano nel medio-lungo periodo, la concorrenza globale, il reshoring delle produzioni, l'abbattimento della burocrazia, il rapporto con l'Europa e con i nostri partner-competitors, il rinnovamento interno di Confindustria: sono solo alcune delle tante sfide che abbiamo di fronte e che necessitano della massima compattezza e responsabilità di tutto il mondo della rappresentanza industriale al fine di contribuire a risollevare le sorti del nostro Paese"- (Com)