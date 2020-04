Auto: Volkswagen annulla previsioni per il 2020 per crisi coronvirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il conglomerato automobilistico tedesco Volkswagen ha subito perdite significative nel primo trimestre del 2020, tali da dover annullare le sue previsioni annuali. Come reso noto dalla stessa Volkswagen, “sulla base degli attuali sviluppi”, il consiglio di amministrazione ritiene attualmente che le aspettative per l'esercizio 2020 non possano più essere raggiunte. Secondo i dati preliminari, riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le vendite di Volkswagen nel primo trimestre sono diminuite dai 60 miliardi di euro dello scorso anno a 55 miliardi di euro. A sua volta, l'utile operativo è sceso da 3,9 miliardi di euro nel 2019 a 900 milioni di euro a causa delle turbolenze dei prezzi delle materie prime e dei mercati dei capitali. Al momento, Volkswagen non ha fornito informazioni in merito ai profitti. Inizialmente la società non ha fornito alcuna informazione sui profitti. Il conglomerato ha, infine, comunicato di non poter prevedere quando sarà in grado di pubblicare le nuove previsioni per l'esercizio in corso. Gli effetti della pandemia su domanda, catene di approvvigionamento e produzione, infatti, “non sono attualmente valutabili in maniera affidabile”. (Geb)