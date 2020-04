Sociale: Figliomeni (Fd'I), sostegni concreti alle malattie rare e degenerative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione del sociale nella nostra Regione "sembra fuori controllo, con persone disabili che non percepiscono da mesi i fondi dovuti in quanto non autosufficienti e la sospensione dei servizi di assistenza domiciliare". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Altra problematica di cui siamo venuti a conoscenza - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - è che la Regione riconosce un contributo supplementare alle persone affette da Sla, lasciando da parte tutte le altre malattie rare e degenerative, come nel caso della Sma. Abbiamo predisposto una mozione per far luce su questo problema che investe tante persone, che si vedono negare un aiuto loro dovuto e di fondamentale importanza per poter avere un supporto maggiore nella loro vita, impegnando tutte le entità preposte quali Governo, Regione e Comune, che troppo spesso non dialogano tra loro, lasciando nel completo abbandono chi al contrario necessita di aiuti maggiori. È inconcepibile che si possa fare differenza su malattie estremamente gravi, facendo una distinzione non si sa dettata da quali ragioni, chiediamo quindi che venga sanata questa anomalia includendo in questi fondi ulteriori tutte le malattie rare e degenerative". (Com)