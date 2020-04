Albania: a Tirana iniziativa per donare il sangue presso l'ambasciata italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia a Tirana ha organizzato ieri una giornata di donazione di sangue, d’intesa con il ministero della Salute albanese e il comune di Tirana, cui hanno partecipato anche il presidente Ilir Meta e il sindaco di Tirana Erion Veliaj. Lo riferisce la Farnesina chiarendo come si tratti di un’iniziativa di vicinanza con la popolazione apprezzata dal presidente Meta, che ha ringraziato con un tweet l’ambasciatore Fabrizio Bucci e lo staff dell’ambasciata. Il presidente ha infatti espresso la sua “gratitudine per il loro atto e per la solidarietà mostrata verso le necessità degli albanesi, in questi momenti difficili per tutti”. La raccolta di sangue si è svolta grazie alla collaborazione con l’associazione nazionale donatori di sangue e il centro trasfusionale nazionale di Tirana nel rispetto delle misure precauzionali contro il Covid-19. L’ambasciata è riuscita a coinvolgere, grazie alla stampa e ai social, il personale del Sistema Italia, le istituzioni nazionali e internazionali e molti cittadini. (Com)