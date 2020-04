Coronavirus: Errico (Apeca), piano per riavviare in sicurezza i mercati ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giacomo Errico, presidente di Apeca (Confcommercio Milano) e Fiva Confcommercio ha scritto al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al prefetto di Milano Renato Saccone per illustrare loro un piano dettagliato per riavviare in sicurezza i mercati ambulanti, partendo dai banchi dell'alimentare con ingressi contingentati, distanze e dispositivi di protezione. Questa è la prima fase dello schema organizzativo messo a punto dagli ambulanti, a cui segue la graduale riapertura dei banchi delle altre tipologie merceologiche. A Milano complessivamente, nei mercati settimanali scoperti ci sono 9mila posteggi e in Lombardia sono 15mila le aziende dell'ambulantato. Con gli opportuni interventi - sottolinea la nota di Apeca - i mercati ambulanti possono essere luoghi sicuri che contribuiscono a decongestionare i sovraffollamenti negli altri punti vendita. Per questo, sottolinea Errico, deve "poter esserci un diverso approccio". La proposta iniziale di Apeca è, per l'alimentare, di "mantenere l'operatività di almeno alcuni mercati, magari in fasce orarie ben definite" e "con l'introduzione di misure atte a garantire una sicurezza igienico sanitaria ed epidemiologica" analoga al commercio ora in attività. "Le aree mercatali, almeno molte di esse, potrebbero con semplici accorgimenti – spiega Errico – essere circoscritte": individuando un accesso, facilmente presidiabile "che riesca a contingentare gli ingressi, previo verifica della presenza esclusiva di clienti monitorati (temperature controllate) e adeguatamente protetti con maschere di protezione, guanti in lattice e gel disinfettante". (segue) (com)