Coronavirus: Errico (Apeca), piano per riavviare in sicurezza i mercati ambulanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'operatività in questa fase della sola categoria alimentare "si potrebbero posizionare i banchi di vendita ad una distanza tale, l'uno dall'altro, da garantire quel distanziamento necessario a evitare gli eccessivi affollamenti e potenziali trasmissioni di contagio". "Tutte queste misure, e altre che potremmo adottare – sottolinea il presidente di Apeca e Fiva Confcommercio – renderebbero sicure le aree mercatali e contestualmente arricchirebbero i territori di offerte di luoghi sicuri dove approvvigionarsi senza le infinite code che andiamo a registrare quotidianamente". E "La possibilità data ad almeno un 30 per cento di ambulanti di operare (gli alimentaristi)" ridurrebbe il numero di operatori commerciali che ora hanno bisogno di un urgente aiuto e darebbe agli altri ambulanti "la prospettiva di un futuro attualmente inesistente". Errico ricorda il momento drammatico che in particolare gli ambulanti stanno attraversando e come sia estremamente difficile "attingere a risorse presso gli istituti di credito" a causa "della contingente situazione di precarietà della categoria". Ma - conclude - "vogliamo fare la nostra parte con responsabilità e competenza sapendo che non possiamo vanificare gli sforzi e i sacrifici sin qui adottati. Certi della necessità e della opportunità che i mercati e il commercio ambulante in generale hanno sempre costituito e costituiscono per la nostra società". (com)