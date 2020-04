Coronavirus: Iss, 217 pazienti under 50 deceduti, sono l'1,2 per cento del totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 217 i pazienti deceduti positivi all’infezione da Sars-Cov-2 di età inferiore ai 50 anni. E' quanto si legge nel report sulle caratteristiche dei decessi dei pazienti affetti da coronavirus pubblicato dall’Istituto superiore di sanità. Il dato riguarda i 18.641 decessi presi in esame dal rapporto e rappresenta l'1,2 per cento del totale. Un dato che si conferma da alcune settimane. In particolare, 47 di questi avevano meno di 40 anni, 32 uomini e 15 donne con età compresa tra i 5 e i 39 anni. Di 6 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 33 presentavano gravi patologie preesistenti, come patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità; e 8 non avevano diagnosticate patologie di rilievo. Anche questo dato è lo stesso dell'ultimo rapporto. (Rin)