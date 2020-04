Cile-Bolivia: coronavirus, boliviani bloccati al confine dovranno aspettare 15 giorni per rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini boliviani arrivati ieri nella città cilena di Antofagasta dovranno aspettare perlomeno altri 15 giorni per fare ingresso nel loro paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ad interim di La Paz, Karen Longaric, in dichiarazioni rilasciate al quotidiano "El Deber". "In questo momento non è possibile il rimpatrio, non abbiamo spazio dove far compiere la quarantena", ha detto Longaric. Il ministro ha quindi precisato che "l'unico spazio disponibile è quello di Pisiga ed è pieno" e che "forse in 15 giorni potranno essere accolti". Il governo del presidente ad interim, Jeanine Anez, ha decretato questa settimana il prolungamento della quarantena fino al 30 aprile, nel tentativo di contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. (segue) (Brb)