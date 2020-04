Cile-Bolivia: coronavirus, boliviani bloccati al confine dovranno aspettare 15 giorni per rimpatrio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono centinaia i boliviani che con la chiusura delle frontiere e l'inizio della quarantena nel loro paese sono rimasti bloccati dal lato cileno del confine e premono per fare ritorno al loro paese. Si tratta perlopiù di lavoratori a cottimo che con la crisi economica derivata dalla pandemia sono rimasti senza lavoro. "Ci hanno licenziato e abbiamo deciso di tornare in Bolivia, ci sono bambini e donne in cinta, chiediamo aiuto al presidente Anez e al ministro Longaric", ha denunciato un cittadino boliviano attraverso i social della Ong "Residenti boliviani in Cile". Lo stesso gruppo, riferisce la ong, aveva provato in precedenza a fare ingresso in Bolivia dalla città di Iquique ma anche lì era stato respinto. (segue) (Brb)