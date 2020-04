Cile-Bolivia: coronavirus, boliviani bloccati al confine dovranno aspettare 15 giorni per rimpatrio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Anez aveva denunciato la settimana scorsa che questi movimenti di persone alla frontiera erano promossi dal Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales, per destabilizzare il paese. Nel posto di confine tra Colchane, dal lato cileno, e Pisiga (Blivia) si sono registrati disordini quando un gruppo di boliviani aveva cercato di passare la frontiera con la forza nonostante il decreto di chiusura annunciato governo di La Paz. In quell'occasione due cittadini sono stati processati e condannati a tre anni, ha riferito il direttore per le Autorità migratorie della Bolivia, Marcel Rivas. Secondo Rivas, questo movimento "è stato pianificato da tempo" e rappresenta un presunto tentativo di destabilizzazione orchestrato dal Mas. (segue) (Brb)