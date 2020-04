Cile-Bolivia: coronavirus, boliviani bloccati al confine dovranno aspettare 15 giorni per rimpatrio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia ha esteso le misure di quarantena fino al 30 aprile, nel tentativo di contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. La quarantena era stata annunciata lo scorso 22 marzo. Oltre alla chiusura delle frontiere, la disposizione stabilisce che solo una persona per nucleo famigliare possa uscire di casa per fare la spesa dalle 7 alle 12. Le uscite sono scaglionate sulla base dell'ultimo numero della carta di identità; una misura, questa, adottata anche i altri paesi della regione come Ecuador e Panama. Il governo ha anche disposto la chiusura delle scuole e sospeso i voli da e per l'Europa. In Bolivia si contano ad oggi 441 casi di contagio e 29 morti. (Brb)