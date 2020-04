Russia: Cremlino, sindaco Mosca monitori difficoltà sistema dei pass digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino auspica che l'ufficio del sindaco di Mosca tragga le opportune conclusioni dalle difficoltà riscontrate ieri in seguito all'entrata in vigore del sistema di autorizzazioni per lo spostamento in città. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale, Dmitrij Peskov. "Ora, in generale, tutte le misure che vengono adottate sono prese solo nell'interesse dei cittadini e per salvare e proteggerli dall'epidemia. Vi sono alcuni malfunzionamenti e siamo convinti che il sindaco di Mosca imparerà alcune lezioni dopo le difficoltà di ieri", ha dichiarato Peskov ai giornalisti. Il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, in precedenza ha firmato un decreto sull'introduzione di permessi speciali per l'acceso e lo spostamento all'interno della capitale, validi per la durata del regime di autoisolamento dovuto all'epidemia di coronavirus, per i viaggi su trasporto personale e pubblico. Dal 15 aprile sono obbligatori, ma nelle prime verifiche si sono registrati ingorghi lungo le arterie ed agli accessi alla rete metropolitana della capitale.(Rum)