Coronavirus: A. Cesaro (FI), De Luca nel Piano socio-economico dimentica il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Piano socio-economico presentato dalla Regione Campania manca, colpevolmente, qualsiasi riferimento alle attività extra alberghiere, ai bed and breakfast e alle agenzie di viaggio, categorie fatte letteralmente a pezzi dall'emergenza". Lo ha scritto su Facebook il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "De Luca - ha aggiunto Cesaro - dimentica gli imprenditori del settore ignorando che il turismo rappresenta un punto di forza imprescindibile da cui far ripartire la Campania. Quali tutele per questi lavoratori che fanno conoscere la nostra magnifica regione al mondo intero?", si chiesto in conclusione l'esponente di Forza Italia. (Ren)