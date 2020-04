Coronavirus: Rolfi, regione Lombardia mette in collegamento domanda e offerta per assunzioni in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo periodo di emergenza, il settore agricolo lombardo evidenzia una necessità crescente di personale a supporto delle attività, dal momento che molti lavoratori si trovano nell'impossibilità di collaborare per ragioni legate alla pandemia da Covid-19. Questa situazione di difficoltà, evidenziata anche dalle Organizzazioni Agricole Professionali, si fa tanto più grave in un momento in cui il settore deve garantire la continuità degli approvvigionamenti e l'operatività della filiera. "La Regione Lombardia intende rispondere all'emergenza del settore, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia per quanto riguarda esigenze temporanee legate alle contingenze attuali, sia per quanto riguarda l'inserimento continuativo di figure professionali a diversi livelli di specializzazione. Ci avvarremo del contributo dei Centri per l'impiego sul territorio che fungeranno da bacheca per il contatto dei candidati, in modo tale da dare priorità a chi è senza occupazione" ha dichiarato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che, insieme alla collega Melania Rizzoli (assessore alla Istruzione, Formazione e Lavoro) ha presentato, in giunta, una informativa sul tema."Regione Lombardia - ha commentato l'assessore Melania Rizzoli - mette a disposizione di un settore essenziale e strategico quale è l'agricoltura l'esperienza e la rete dei propri Centri per l'Impiego. Diamo così il nostro aiuto nel reperire risorse umane che, ancora di più quest'anno, si rendono indispensabili per questo comparto". (segue) (Com)