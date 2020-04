Coronavirus: Rolfi, regione Lombardia mette in collegamento domanda e offerta per assunzioni in agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare - ha proseguito l'assessore Rizzoli - il collega Rolfi per questa iniziativa che ci permettere di unire le forze per un obiettivo comune: anche in questo caso il gioco di squadra saprà darà i suoi frutti". "Il comparto agroalimentare - ha aggiunto Rolfi - è quello che sta tenendo in piedi il Paese in questo periodo buio". "Il settore primario - ha continuato - è sempre più attrattivo per i giovani soprattutto in Lombardia, che è la prima regione agricola d'Italia". "Diverse aziende - ha sottolineato - cercano manodopera, soprattutto in questo periodo". "Ricordo - ha rimarcato Rolfi - che l'agricoltura è considerata attività essenziale e, quindi, non si è mai fermata". La Regione Lombardia metterà, quindi, a disposizione le candidature alle Organizzazioni Professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri) che le indirizzeranno alle singole aziende agricole o ai mercati agricoli, a seconda delle necessità e delle caratteristiche: esperienza pregressa, disponibilità e situazione logistica. I dati saranno gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy. Il numero di persone occupate in agricoltura suddivise per provincia: Bergamo 10.063, Brescia 13.601, Como 1.545, Cremona 6.087, Lecco 988, Lodi 2.765, Mantova 9.043, Milano 6.030, Monza e Brianza 571, Pavia 3.197, Sondrio 2.148, Varese 1.089. Totale Lombardia 57.127 (Com)