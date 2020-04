© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ululo perché la voce del dolore non si dimentica mai: queste parole di Sepulveda oggi riecheggiano più che mai perché il Coronavirus ha colpito il grande maestro di sogni". Così in un tweet il gruppo capitolino del Pd. "Lo vogliamo ricordare per la sua saggezza e il suo coraggio nell'affrontare ogni forma di oppressione".(Com)