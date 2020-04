Turchia: Ue, posizione su attività trivellazione non è cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle attività di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, l'Unione europea non ha cambiato posizione e se continueranno reagirà in modo coerente con le conclusioni sancite da più Consigli europei e Consigli degli Affari esteri. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Non ci sono cambiamenti nella posizione europea in merito alle trivellazioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale. La posizione dell'Ue è chiara e non è cambiata. Abbiamo molte volte espresso preoccupazione e forte condanna per il fatto che la Turchia continua le attività di trivellazione illegali nel Mediterraneo orientale", ha detto. "Siamo molto solidali con Cipro riguardo al rispetto della sua sovranità coerentemente al diritto internazionale. E questo tema è stato oggetto delle conclusioni di numerosi Consigli Affari esteri e di Consigli europei", ha ricordato. "A novembre 2019, è stato disposto un quadro per misure mirate restrittive in risposta a queste continue attività e alla fine di febbraio le prime sanzioni sono state introdotte. Se le attività continueranno, l'Ue reagirà in modo coerente con le sue posizioni espresse in quelle conclusioni", ha concluso.(Beb)