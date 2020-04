Coronavirus: Coldiretti Torino, bene ripartenza selvicoltura, c'era rischio di incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora il settore forestale può ripartire. Un mese di fermo aveva portato un ritardo incredibile nei lavori di esbosco. Con il clima segnato finora da caldo e siccità si sono create condizioni ambientali favorevoli per gli incendi". Così Sergio Barone, vicepresidente di Coldiretti Torino, commenta la decisione del governo di far ripartire la selvicoltura e la manutenzione delle aree forestali, nonché la manutenzione del verde. "In Piemonte la filiera principale per il legname da foresta - precisa Barone - è legata alla legna da ardere che può essere utilizzata sia in ciocchi, per alimentare le stufe, sia come cippato, per alimentare gli impianti che producono energia elettrica. L’altra filiera, quella del legname da opera, non ha patito troppo il blocco delle attività perché tutta l’industria di trasformazione del legname era ferma. Con la ripartenza torneremo a tenere pulito il bosco e potremo così scongiurare il pericolo di incendi. Ora possiamo completare le operazioni di taglio e di esbosco, nei tempi previsti dalle normative, e fornire l’industria di trasformazione di legname da opera". Chiude Barone: "Nonostante lo spopolamento, i boschi sono una significativa fonte economica. Nella nostra regione l’economia montana basata sulle foreste è importante: oggi conta 4000 boscaioli qualificati, 600 ditte boschive, 900 tecnici forestali iscritti agli ordini professionali e 500 operai forestali". (Rpi)