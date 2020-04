© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Iran: coronavirus, ministri Esteri Wang e Zarif ribadiscono sostegno reciproco e cooperazione - La Cina è pronta a rafforzare la cooperazione con l'Iran contro la pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, in una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano Mohammad Javad Zarif. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "Come partner strategici globali, Cina e Iran si sono aiutati a vicenda nella lotta contro la pandemia di Covid-19 e hanno scritto un nuovo capitolo di cooperazione", ha detto Wang. La Cina è pronta a rafforzare la cooperazione anti-epidemia con l'Iran e continuerà a fornire tutta l'assistenza consentita dalle proprie capacità, ha aggiunto il ministro cinese. "La cooperazione bilaterale verrà approfondita e il partenariato strategico Cina-Iran diventerà più solido. Lo sviluppo e la crescita della Cina e dell'Iran, due economie emergenti, è una tendenza inevitabile della storia", ha sottolineato Wang. Il ministro cinese ha evidenziato che il virus è un nemico comune per l'umanità e che la Cina, in quanto primo paese ad avere affrontato l'epidemia, ha condiviso informazioni e portato avanti la cooperazione con la comunità internazionale in modo aperto e trasparente. Da parte sua, Zarif ha affermato che il popolo iraniano è grato alla Cina per l'aiuto fornito al paese. L'Iran condanna fermamente le azioni che mettono sotto pressione l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che sono "irresponsabili e pericolose", ha aggiunto Zarif facendo riferimento al taglio dei finanziamenti all'agenzia delle Nazioni Unite annunciato dagli Stati Uniti. I due ministri hanno anche scambiato opinioni sull'Afghanistan e hanno convenuto che la questione del paese dovrebbe essere risolta dal popolo afgano attraverso il dialogo e la consultazione. Nella situazione attuale, i paesi della regione, in particolare i paesi limitrofi, dovrebbero svolgere un ruolo più attivo nel processo di pace e riconciliazione in Afghanistan, hanno affermato le due parti, accettando di continuare a mantenere la comunicazione e il coordinamento sulla questione. (segue) (Res)