Coronavirus: Catalfo, infrastruttura tecnologica Inps bersaglio di attacchi nelle ultime settimane

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, in merito al temporaneo blackout del sito dell'Inps dello scorso 1 aprile in occasione dell'avvio delle domande per il bonus da 600 euro, ha voluto "fornire alcuni chiarimenti e mettere in luce alcuni passaggi che non possono essere sottaciuti ai fini di garantire al Paese la massima trasparenza. A tal proposito, in data 1° aprile il ministero del Lavoro ha chiesto all'Istituto una relazione dettagliata sulle procedure adottate per l'attuazione dei provvedimenti normativi del governo". Nella sua informativa urgente nell'Aula della Camera sull'emergenza Covid-19, per le questioni di competenza del proprio dicastero, l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto che "l'Inps è un'amministrazione pubblica che, così come ha comunicato al ministero del Lavoro, per la tutela massima della salute dei suoi dipendenti ha deciso di collocare il proprio personale in smart working, e ha dovuto gestire il contesto emergenziale utilizzando gli strumenti contrattuali già nella sua disponibilità. Dalla relazione", ha osservato il ministro, "emerge che in tale contesto l'Istituto ha proceduto, da subito, all'allocazione di nuove risorse elaborative per supportare quelle esistenti sia sul front end del portale internet che sugli application server del back end con database dedicati. I potenziamenti hanno portato al raddoppio della capacità elaborativa dell'infrastruttura dell'Inps e - al contempo - è stata aumentata la connettività Internet del 500 per cento rispetto all'inizio dell'anno, anche per far fronte al carico dei dipendenti in lavoro agile e del personale di supporto da remoto".