Coronavirus: Catalfo, infrastruttura tecnologica Inps bersaglio di attacchi nelle ultime settimane (2)

- Catalfo ha proseguito: "L’infrastruttura tecnologica dell’Istituto, progettata per le attività istituzionali ad elevata capacità computazionale, con migliaia di server distribuiti su più datacenter che erogano tutti i servizi istituzionali, compreso quello del portale, è stata bersaglio di attacchi Ddos nelle ultime settimane; attacchi che sono stati portati all’attenzione della Procura della Repubblica mediante formale atto di querela in data 3 aprile 2020 e che hanno imposto, tra gli interventi di maggiore urgenza, il blocco degli indirizzi Ip provenienti da alcuni Paesi. Inps ha sottolineato", ha detto la responsabile del Lavoro e delle Politiche sociali, "che la predisposizione degli ambienti tecnologici rappresenta solo un aspetto dell’erogazione dei servizi richiesti dal decreto legge 18/2020. All’indomani della pubblicazione del decreto è stata intrapresa l’analisi amministrativa con le Direzioni di prodotto competenti, concretizzando in condivisione una serie di requisiti funzionali da realizzare a livello applicativo". (Rin)