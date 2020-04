I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Patuanelli, no al Mes è definitivo ma vedremo dopo Consiglio europeo - Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ribadisce che il no al Meccanismo europeo di stabilità è definitivo. "Per ora - ha precisato intervenendo ad Agorà su Rai tre - l'unica cosa che posso dire è quella di non alimentare un dibattito surreale su qualcosa che ancora non c'è. Il Mes è un trattato che prevede delle condizionalità. Quello che succederà nel Consiglio europeo oggi non lo sappiamo, bisogna vedere cosa uscirà. Al momento non c'è alcun documento che dimostri che non ci sono condizionalità. Poi il Mes richiede un passaggio parlamentare. Sono certo però che l'Italia non dovrà mai attivarlo. Il no ora è definitivo poi dobbiamo vedere cosa uscirà". Patuanelli si è anche soffermato sul decreto che dà liquidità alle imprese. Con questo provvedimento, ha sottolineato, "abbiamo fatto la prima cosa necessaria per immettere liquidità, adesso è il momento di forme di ristoro e indennizzo a fondo perduto soprattutto per le piccole e medie imprese. Cerchiamo di replicare il modello adottato da Francia e Germania. Tra le piccole abbiamo 4 milioni di imprese e la misura dovrà essere relativa alla perdita effettiva di valore delle diverse imprese. E' giusto perciò concentrarsi sulle più piccole". Per quanto riguarda i finanziamenti con garanzia statale previsti dal decreto, il ministro ha precisato: "abbiamo messo in condizione il sistema bancario di poter erogare la liquidità i primi giorni della prossima settimana, lunedì o martedì". (segue) (Rin)