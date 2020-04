I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: Inps, nel primo trimestre 2020 liquidate in totale 157.038 pensioni- Nel primo trimestre del 2020 l’Inps ha liquidato un totale di 157.038 pensioni, con un importo che in media si è attestato a 1.128 euro. Lo si apprende dai dati aggiornati inclusi all’interno dell’osservatorio dei flussi di pensionamento per i primi tre mesi dell’anno. In aumento anche le pensioni di vecchiaia e anticipate, grazie anche al mantenimento della Quota 100, che con 55.085 e 54.009 assegni complessivi si sono attestate ad un numero decisamente superiore rispetto allo stesso periodo del 2019 pur rimanendo in linea con i valori registrati negli ultimi due trimestri dello scorso anno. Una situazione analoga è stata rilevata nelle tre principali gestioni di lavoratori autonomi, a causa dell’aumento dei requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e all'introduzione della finestra di uscita trimestrale per le pensioni anticipate e per le "Quota 100" dello scorso anno. (segue) (Rin)