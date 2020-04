I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banche: Abi, da domani si potranno inoltrare le richieste al Fondo di garanzia per le Pmi - L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha comunicato con un’ulteriore lettera circolare che a partire da domani il portale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Pmi), come indicato da Mediocredito centrale (Mcc) che è il gestore del fondo, inizierà a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Vista l’estrema necessità di urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’Associazione ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro. Lo schema è disponibile sul sito internet dell’Abi. (Rin)