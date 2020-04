Coronavirus: Grimoldi (Lega), indecente Sala accusi Lombardia parlando di slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È indecente che Beppe Sala accusi la Regione Lombardia parlando di slogan, proprio lui che ha lanciato lo sciagurato slogan 'Milano non si ferma' che rischia di aver moltiplicato il contagio in tutta la città”. Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. “Peraltro – prosegue l'esponente leghista - ieri il sindaco ha annunciato un accordo con l'ospedale Sacco per effettuare test sierologici ai conducenti Atm, ma l'accordo con il Sacco non esiste”. “Di che accordo parla? Non si gioca sulla salute dei cittadini, prima invitandoli a riempire i ristoranti cinesi e ora illudendoli con accordi che non ci sono. Serve serietà, caro Beppe Sala”, conclude Grimoldi. (Com)