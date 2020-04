Coronavirus: Sileri, ripresa Lombardia 4 maggio? Sorpreso ma non polemico, al lavoro per riapertura progressiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando l'ho letto sono rimasto un po' sorpreso, non entro assolutamente in polemica anche perché se si dice 'il 4 vogliamo riaprire qualcosa in maniera progressiva' è quello a cui stiamo lavorando. È il 'riaprire tutto' che mi lascia un po' più perplesso". Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo al programma "Prisma" in onda su Radio Popolare. "È chiaro - ha aggiunto - che le riaperture saranno progressive e non si può riaprire tutto e insieme, perché bisognerà fare i conti con quelli che potranno essere nuovi focolai, più o meno contenuti, e nuovi contagi. La trasmissione zero - ha concluso - è auspicabile, ma molto difficile". (Rem)