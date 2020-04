Coronavirus: Fontana, nulla contro le polemiche, ma intempestive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho nulla contro le polemiche come non ho nulla contro le indagini, forse le polemiche si sono dimostrate un po' intempestive. Non entro nel merito, mi vanno benissimo ma forse se avessimo finito prima di lavorare per la risoluzione del problema e poi avessimo avuto le polemiche sarebbe stato un po' meglio, ma non c'è problema". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante il suo intervento in consiglio regionale, aggiungendo che "sulle Rsa e sul Pat abbiamo nominato due commissioni che ci riferiranno la situazione e ci diranno se qualche controllo è stato omesso e se qualche comportamento omissivo è stato compiuto dai gestori delle Rsa, che nel 90 per cento appartengono al privato e, in una piccola parte, sono miste fra pubblico e privato con la partecipazione di alcuni Comuni". (Rem)