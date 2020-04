Roma: Raggi, al lavoro per garantire decoro in diverse aree città, oggi in via Newton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue il nostro lavoro per garantire il decoro in diverse aree della città. In queste settimane di emergenza stiamo intensificando gli interventi approfittando del traffico ridotto sulle strade". Così, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Oggi voglio parlarvi delle operazioni di pulizia e sfalcio della vegetazione infestante in via Isacco Newton, una delle strade più importanti e trafficate del quadrante sud-ovest di Roma. L’intervento, realizzato dall’ufficio coordinamento per il decoro urbano e da Ama, ha consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza e visibilità per gli automobilisti che percorrono questa fondamentale arteria della città", conclude la prima cittadina di Roma. (Rer)