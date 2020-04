Colombia: presidente Duque, “non è il momento di pensare a riforme tributarie”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha scartato la possibilità di attuare una riforma tributaria, come suggerito dal ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla. “Non è il momento di pensare a riforme tributarie”, ha detto il capo dello stato in un’intervista con l’emittente “Atlantico”. “Sarò chiaro. Siamo di fronte a una pandemia senza precedenti, una crisi globale senza precedenti che ha portato molti paesi a ridurre le entrate e aumentare le spese, oggi la priorità è la vita e la salute, assistere la popolazione vulnerabile, difendere l’occupazione. Pensare a come aumentare le entrate non è solo scomodo ma non fattibile", ha affermato il capo dello stato. (segue) (Mec)