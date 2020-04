Colombia: presidente Duque, “non è il momento di pensare a riforme tributarie” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’informativa sulle prospettive economiche mondiali diffusa lo scorso 14 aprile l'Fmi prevede che la Colombia registrerà una contrazione economica del 2,4 per cento nel 2020, rispetto alla crescita del 3,3 per cento registrata nel 2019. Secondo l’istituto finanziario il paese tornerà a crescere nel 2021 a un tasso del 3,7 per cento. Per l’Fmi l’inflazione resterà stabile nel 2020, attestandosi al 3,5 per cento, lo stesso livello dello scorso anno. (segue) (Mec)