Giustizia: al via progetto per integrare e valorizzare lavoro da remoto

- Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia, nel contesto delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19, ha avviato un percorso di potenziamento della piattaforma e-learning per lo svolgimento di attività formativa anche da remoto. La fruizione di attività didattiche a distanza mira a integrare in modo utile ed efficace le prestazioni di lavoro in modalità smart working. Il progetto, denominato “Emergenza Covid-19: solidarietà formativa per il personale dell’amministrazione giudiziaria”, consentirà a soggetti pubblici e privati di partecipare attivamente allo sviluppo del sistema nazionale di formazione continua e al miglioramento dell’amministrazione giudiziaria. In tal senso, sono già state sottoscritte alcune convenzioni con associazioni e università, tra cui quelle con l’Associazione dirigenti Giustizia e la Libera università internazionale degli studi sociali (Luiss) Guido Carli, mentre altre convenzioni, ha fatto sapere il ministero, sono attualmente in corso di sottoscrizione per garantire al personale dell’amministrazione giudiziaria una formazione all’avanguardia. Il progetto promosso dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria si pone l’obiettivo di trasformare le attuali difficoltà causate dall’epidemia di Coronavirus in un’opportunità di crescita per il personale e, più in generale, per il sistema Giustizia. La piattaforma e-learning, frutto del lavoro portato avanti dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati e dalla Direzione generale del personale e della formazione ha già registrato numerosi numerosi accessi da parte degli operatori nelle ultime settimane. (Ren)