Roma: Donati (M5s), su "Piano casa Fermi" tuteleremo interesse pubblico in ogni sede

- Roma Capitale "si schiera con i cittadini di zona Marconi e valuta l'opportunità di costituirsi parte civile qualora dovessero emergere pregiudizi nei suoi confronti nell'ambito del procedimento penale a carico della Zeis Srl, società del Gruppo Salini-lmpregilo". Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina M5s Simona Donati. "Questa la volontà politica espressa dall'Assemblea Capitolina a proposito di una mozione in cui, assieme ad altri colleghi della maggioranza -aggiunge Donati - ho inteso dare un segnale forte a una vicenda che presenta troppe zone d'ombra e che origina nel lontano 1990. Il 'Piano Casa Fermi', infatti, prevede la costruzione di 200 nuovi miniappartamenti autorizzata dalla Regione Lazio nel 2014 e sospesa per ulteriori accertamenti dal dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale l'anno successivo. La ripresa dei cantieri, accompagnata dalla condanna di Roma Capitale da parte del Tar del Lazio al risarcimento di danni per oltre 4,5 milioni di euro, sembrava aver posto la parola fine sulla vicenda. Il colpo di scena avviene nell'ottobre 2018 quando, a seguito di una denuncia penale dei cittadini preoccupati per l'impatto di tale progetto su una zona già densamente popolata e priva di adeguati servizi e aree destinate ad uso comune, il Gip di Roma appone i sigilli al cantiere e rinvia a giudizio tre rappresentanti della società Zeis srl, fissando la prima udienza in data 12 maggio 2020 e disponendo l'archiviazione delle accuse a carico di dipendenti capitolini. Un processo sul quale Roma Capitale manterrà alta l'attenzione al fine di far valere i propri diritti e tutelare l'interesse pubblico in ogni sede competente".(Com)