Coronavirus: Sileri, no a commissariamento sanità lombarda, se qualcuno ha sbagliato pagherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiunque mi conosce sa che sono contro i commissariamenti in generale, così per intero, i commissariamenti devono essere chirurgici per ciò che non funziona. Se una cosa non funziona, va prima guidata il verso funzionamento e, se poi non ci si riesce, è chiaro che deve essere commissariata. Ma non credo sia questo il caso anche perché in un momento di guerra è più utile un supporto centrale e una collaborazione stretta per risolvere i problemi". Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo al programma "Prisma" in onda su Radio Popolare interpellato sulla proposta di commissariamento della sanità in Regione Lombardia. "Dobbiamo pensare a risolvere i problemi e guardare avanti. Poi i conti si fanno alla fine - ha aggiunto - è drammatico ciò che è accaduto, c'è un'indagine e se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare in maniera seria". (Rem)